中国、1-5月に新たに国際航空貨物路線80本が開設

中国物流・調達連合会によると、2026年には中国で国際航空貨物路線の新規開設が相次いだ。新設された路線の構成は欧州およびアジア向けが中心となっている。

同連合会航空物流分会がまとめた統計によると、今年5月に新設された国際航空貨物路線は計11本、うちアジア路線が7本、欧州路線が3本、北米路線が1本となっている。

今年新設された国際航空貨物路線は5月31日時点で計80本あり、週当たりの往復便数が180便以上増加した。路線構成を見ると、欧州路線が35本、アジア路線が33本、北米路線が10本、南米路線が1本、アフリカ路線が1本。取扱貨物の構成は、越境EC貨物、ハイエンド製造業製品、高付加価値製品、生鮮貨物が中心だ。

専門家は、「国際航空貨物路線が増え続けていることで、グローバル物流ルートが円滑になり、産業チェーン・サプライチェーンが安定し、中国製品の海外進出にも寄与する」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月5日