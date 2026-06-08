北京の交差点19ヶ所にAI搭載の信号機投入　渋滞指数が約19％下降

スマート都市インフラとスマートコネクテッドカーの協同発展都市である「双智都市（デュアルスマートシティ）」の中国初の試行地である北京市は現在、「双智」都市4.0段階の建設を踏み込んで推進している。なかでも、道路の交差点が自動センシング能力とリアルタイム分析能力を備えるようになっており、信号機がますますスマートになっている。同市海淀区では昨年、スマート交通シーンの試験事業を始動し、今年に入って大規模展開を進めている。中国中央テレビ局（CCTV）のビジネスチャンネルが伝えた。

北京市海淀区のあるテクノロジー企業の大スクリーンには、「双智」交通AIエージェントが、交差点の信号機の待ち時間をリアルタイムで最適化している様子が表示されており、それを直観的に観察することができる。

「双智」都市スマート交通プラットフォームは、3D空間軌道連続ステッチ技術が採用され、車両の軌道とホログラムの交差点を生成している。これらのホログラム映像・画像は実際の道路の状況や車両の要素をフルに再現しており、大規模AIモデルが交差点の交通量や車両の列の長さ、渋滞状況などをリアルタイムで分析した後、50秒以内に、約200組の信号機の待ち時間調整案を生成することができる。

このスマート化されたAIシステムのおかげで、交差点の信号機は「考える」ことができるようになっている。信号機は実際の道路状況に合わせて、「青」の時間の長さを自動で調整することができる。例えば、交差点が混雑している時は、「青」の時間が自動で1－15秒長くなる。従来の信号機の時間設定は固定で、24時間変わらないため、車両はひたすら信号が変わるのを待つしかなかった。

現在までに、同システムは海淀区の19ヶ所の交差点に導入されている。そのうち四道口エリアの13ヶ所では、AI信号機制御システム導入後、車両の速度が約21％高まり、渋滞指数は約19％下がった。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月8日