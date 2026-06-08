平陸運河の「馬道ハブ」を訪ねて　広西

広西壮（チワン）族自治区欽州市霊山県旧州鎮に位置する馬道ハブは、平陸運河に3つある段階の第一段階のハブとなっている。新華網が伝えた。

このハブは、世界レベルの優位性を複数備えている。まず、世界で建設が進められている中でも最大の「内陸河川省水閘門」で、閘室の面積はサッカー場1.5個分に相当し、複数の大型船の同時収納を可能にしている。また世界最高水位差の「内陸河川省水閘門」で、水位の落差は29.6メートルに達し、大落差による通航という難題を解消している。さらに、バルブの開閉速度が世界最速で、重量70トンの各稼働バルブが、わずか1分で開き、30秒で閉じる。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月8日