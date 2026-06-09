中国大陸部が寄贈したレッサーパンダ2頭が台北市立動物園に到着
人民網日本語版 2026年06月09日10:55
上海動物園が台北市立動物園に寄贈したレッサーパンダ2頭が6月6日早朝、台湾地区の台北市に到着した。
画像提供・微信公式アカウント「滬台通」
上海市と台北市が2024年12月に「上海・台北都市フォーラム」において調印した「レッサーパンダの種の交流と保護に関する提携覚書」に基づき、上海市から台北市に2頭のレッサーパンダが寄贈された。今後は台北市からも上海市に、優良な種が寄贈されることになっている。これは生物資源の相互補完に取り組み、遺伝的多様性を高めることを目的としている。
6月6日に台北市立動物園の検疫室で撮影された雄のレッサーパンダ（画像提供・台北市立動物園）。
台北市立動物園によると、2頭のレッサーパンダは6日早朝に台北市立動物園に到着。コンディションは良好で、雄のレッサーパンダは検疫室に入るとすぐに、辺りの臭いを嗅ぎまわり、エサも食べるようになった。一方、雌のレッサーパンダは少し警戒した様子で、恥ずかしそうにあたりをキョロキョロしていたという。2頭は検疫期間終了後に、温帯動物エリアに移動し、同動物園のレッサーパンダファミリーに加わることになっている。
今後、2頭のレッサーパンダは検疫のために隔離され、環境順応などの作業が進められ、早ければ1ヶ月後には一般公開される計画だ。（編集KN）
「人民網日本語版」2026年6月9日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn