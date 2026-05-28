国台弁「台湾同胞が大陸同胞と共に広大な宇宙を探索することを期待」

国務院台湾事務弁公室（国台弁）の27日の定例記者会見で、陳斌華報道官が台湾同胞の有人宇宙飛行ミッション参加に関する質問に答えた。

【記者】有人宇宙船「神舟23号」が24日、順調に打ち上げられた。初の香港出身宇宙飛行士が国の有人宇宙飛行ミッションに参加したことが、両岸の人々の間で大きな話題となっている。台湾地区では、将来的に台湾同胞、特に台湾の若者が祖国の宇宙事業に共に参加できるようになることを期待する世論がある。これについてコメントは。

【陳報道官】宇宙事業の発展と宇宙強国の建設は、中華民族がたゆまず追求してきた「宇宙の夢」だ。有人宇宙船「神舟23号」の打ち上げミッションが申し分のない成功を収めたことは、中華民族全体にとって共通の誇りであり光栄である。黎家盈博士の宇宙への旅と、勇敢に挑戦し決して諦めない精神は、香港の青少年にとって、国家の宇宙事業を愛し、これに身を投じるとともに、偉大な祖国の支えがあれば、誰もが自らの輝きを放つことができることを認識する後押しとなる。我々は、台湾同胞が大陸同胞と共に広大な宇宙を探索することを期待している。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月28日