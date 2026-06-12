知っておきたい中国の時事ワード│中国人になろう（ちゅうごくじんになろう）
人民網日本語版 2026年06月12日16:14
中国語：成为中国人（chéng wéi zhōng guó rén）
英語：Becoming Chinese
意味：
一般的に海外のSNSにおけるネットミームやネット用語を指す。海外のネットユーザーがSNS上で自分の中国分の日常生活について発信し、「中国式生活リスト」を実践するブームを巻き起こした現象のこと。
説明：
健康のためにお湯を飲んだり、キルトスリッパを履いたり、太極拳を練習したりする「中国人になろう」チャレンジ「Becoming Chinese」が今、海外のソーシャルメディアプラットフォームで人気を集めている中、行動がどんどん「中国化」する「チャイナマキシング（Chinamaxxing）」という新しい言葉も誕生した。
ニュースでわかる！
「中国人になろう」ブームで保温ボトルが外国人に人気 1-3月は売上1170億円
海外SNSで話題の「中国人になろう」から生まれた「チャイナマキシング」とは？
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