知っておきたい中国の時事ワード│中国人になろう（ちゅうごくじんになろう）

中国語：成为中国人（chéng wéi zhōng guó rén）

英語：Becoming Chinese

意味：

一般的に海外のSNSにおけるネットミームやネット用語を指す。海外のネットユーザーがSNS上で自分の中国分の日常生活について発信し、「中国式生活リスト」を実践するブームを巻き起こした現象のこと。

説明：

健康のためにお湯を飲んだり、キルトスリッパを履いたり、太極拳を練習したりする「中国人になろう」チャレンジ「Becoming Chinese」が今、海外のソーシャルメディアプラットフォームで人気を集めている中、行動がどんどん「中国化」する「チャイナマキシング（Chinamaxxing）」という新しい言葉も誕生した。

ニュースでわかる！

「中国人になろう」チャレンジが世界で引き続き流行

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海外SNSで話題の「中国人になろう」から生まれた「チャイナマキシング」とは？