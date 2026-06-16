文化観光の新ランドマークとなっている敦煌夜市のトイレ　甘粛省

甘粛省敦煌の夜市（ナイトマーケット）にある「敦煌浄界」と名付けられた公衆トイレが、主要SNSのタイムラインを連日埋め尽くし、観光客がこぞって訪れる文化観光の新ランドマークとなっている。新華網が伝えた。

この公衆トイレは、2階建てで、内部のデザインは敦煌石窟からインスピレーションを得ている。1階はグレーの砂岩洞窟風で、2階は丹霞地形の洞窟の雰囲気が取り入れられており、壁面には有名な「九色鹿」の壁画など、敦煌文化の要素が描かれていることから、何気なくカメラを向けただけでも素敵な写真を撮ることができる。

トイレエリア内には、混雑状況が分かるスマート客流表示モニター、荷物預かり用ロッカー、充電用ポート、休憩スペースなど様々なサービスも提供されており、実用性と利用者の満足度の両方を満たしている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月16日