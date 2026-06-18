中国高速鉄道の定時運行率が向上しているワケは？

中国の高速鉄道列車は毎日1万本近く運行し、駅の停車時間が2分にも満たない列車がたくさんある。これほどの超過密ダイヤで運行しながら、高速鉄道が非常に高い定時運行率を維持できているのはなぜか。

世界の鉄道交通に制御システムのソリューションとサービスを提供する和利時科技集団有限公司（Hollysys Technology Group）は、中国の全国80本以上の幹線鉄道で列車運行制御システムが採用されており、対象路線の総延長は1万6000キロメートル（km）を超える。

同集団の何春明副社長は取材に対し、「高速鉄道の定時運行を本当の意味で保証しているのは、列車運行制御システムだ」と述べた。

何副社長によると、列車運行制御システムの中核を担う機能は速度の超過防止機能だという。これは「前方までどのくらいの速度で走行したらよいか」を把握し、リアルタイムで速度を安全な範囲内に制御する機能だ。

列車の運行過程で、列車制御の地上システムは前方の線路情報、たとえば線路が占用されていないか、信号の状況はどうか、一時的な速度制限はないかなどの情報をリアルタイムで収集する。その情報を列車に搭載された列車制御車載システムに送信し、列車はそれに応じて適切な安全対策を取るという。

鉄道業界には「貼線運行（安全ラインぴったりの運行）」という専門用語がある。これは、運転士が列車の速度を安全上許容される上限の速度にぴたりと合わせながら運行することを言う。

何副社長は、「高速鉄道のダイヤは過密で、停車時間が1～2分しかない駅もある。運転士が速度を『安全ライン』ぎりぎりで運行すれば、ダイヤ通りの正確な運行が可能になる。しかし、状況によっては、運転士がこのラインから少し離れて、あえて速度を上げないことが必要になる場合もある」と説明した。

自動運転システムが登場して、優れた運転士の運行経験が制御の論理に組み込まれ、快適で省エネになる速度カーブが自動的に選択されるようになり、コンピューターが実際の操作を行うようになって、定時運行が保証されるとともに、人間の運転よりも安定的で省エネな運行が実現した。

2018年、中国は他国に先駆けて時速350kmの高速鉄道自動運転を実現し、京瀋高速鉄道（北京-瀋陽）でテスト運行に成功した。19年末には、京張高速鉄道（北京-張家口）が正式に開通し、時速350kmの自動運転を商業運転として実現した。和利時科技集団はこの路線に列車制御地上システムと列車搭載設備を提供して、自動発車、区間自動運行、駅到着後の自動停車、ドア自動開閉を実現し、最適な制御曲線に基づいて停車位置の精度と定時運行率を向上させただけでなく、省エネ・汚染物質排出削減も実現した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月18日