「香香ファミリー誕生会」が東京で開催　東京

ジャイアントパンダ香香ファミリーに日本のファンから送られたメッセージ（撮影・蒋暁辰）。

中国駐東京観光代表処が主催する「ジャイアントパンダ香香（シャンシャン）ファミリー誕生会」がこのほど東京で開催された。抽選によって参加資格を手にした香香ファイミリーの日本のファンなど、中日両国の各界から約300人が一堂に会し、香香ファミリーの誕生日をともに祝った。人民網が伝えた。

挨拶する中国駐東京観光代表処の欧陽安首席代表（撮影・蒋暁辰）。

中国駐東京観光代表処の欧陽安首席代表は挨拶の中で、「多くの日本の方々が、30日間ノービザ政策を利用して香香一家や他のパンダに会いに中国を訪れ、中国の悠久の歴史や輝かしい文化、そして雄大で美しい景色を肌で感じ、味わってほしい」とした。

挨拶する上野動物園の金子美香子副園長（撮影・蒋暁辰）。

また上野動物園の金子美香子副園長は、ジャイアントパンダの保護研究分野で上野動物園が行ってきた模索およびその成果について紹介した。

誕生会の会場で、パフォーマンスを披露し、会場を沸かせたパンダロボット（撮影・蒋暁辰）。

さらに誕生日会では、宇樹科技製のパンダロボットが、愛嬌たっぷりの「パンダダンス」を披露し、会場は大きな笑いに包まれた。

誕生会の会場で上映された、パンダの成長を記録した貴重な映像（撮影・蒋暁辰）。

展示されたパンダの写真を撮影する日本のファン（撮影・蒋暁辰）。

この「ジャイアントパンダ香香ファミリー誕生会」は、中国駐東京観光代表が自ら企画・運営している年に一度の重要イベントで、これまでに4回開催され、いずれも大盛況となっている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月18日