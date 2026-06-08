初夏の日差しをのんびり満喫する秦嶺のパンダ　陝西省

秦嶺ジャイアントパンダ仏坪救護繁殖研究基地では、パンダたちが初夏の日差しを受け、‌のんびりとした時間を心ゆくまで楽しんでいた。陝西省漢中市仏坪県にある同基地の敷地面積は約1.78ヘクタールに達し、パンダの救護・科学研究・繁殖など各機能を一体化させた総合基地となっている。基地内には、パンダの飼育舎から病院、屋外活動場、見学用通路、展望テラスなどの施設が設けられている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月8日