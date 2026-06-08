初夏の日差しをのんびり満喫する秦嶺のパンダ 陝西省
人民網日本語版 2026年06月08日16:37
秦嶺ジャイアントパンダ仏坪救護繁殖研究基地では、パンダたちが初夏の日差しを受け、のんびりとした時間を心ゆくまで楽しんでいた。陝西省漢中市仏坪県にある同基地の敷地面積は約1.78ヘクタールに達し、パンダの救護・科学研究・繁殖など各機能を一体化させた総合基地となっている。基地内には、パンダの飼育舎から病院、屋外活動場、見学用通路、展望テラスなどの施設が設けられている。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2026年6月8日
注目フォトニュース
関連記事
- 「雅安パンダ・ルーツ探訪キャンプ施設」を訪ねて 四川省
- パトロール隊が2日連続で計3頭の野生のジャイアントパンダに遭遇
- 「ノーメイク」のパンダ？世界で1頭しかいない野生の白いパンダの映像が公開
- 上海野生動物園の双子パンダが屋外活動をスタート
- パンダの漢字表記「熊猫」は「猫熊」の誤解？ 果たしてクマなのかネコなのか？
- 四川省宝興県の男性が仕事中に道路で野生のパンダに遭遇
- 2017年の地震後、九寨溝景勝地でパンダを初めて確認
- 日本から戻ったジャイアントパンダ「浜ファミリー」の暮らしぶり 四川省
- インドネシア生まれのパンダの赤ちゃん「リオ」がすくすくと成長
- 中米両国が新たなパンダ保護協力をスタート 「平平」と「福双」が米国へ
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn