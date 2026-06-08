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初夏の日差しをのんびり満喫する秦嶺のパンダ　陝西省

人民網日本語版　2026年06月08日16:37
初夏の日差しをのんびり満喫する秦嶺のパンダ　陝西省
秦嶺ジャイアントパンダ仏坪救護繁殖研究基地でゆったり歩くパンダ（6月5日撮影・張帆）。

秦嶺ジャイアントパンダ仏坪救護繁殖研究基地では、パンダたちが初夏の日差しを受け、‌のんびりとした時間を心ゆくまで楽しんでいた。陝西省漢中市仏坪県にある同基地の敷地面積は約1.78ヘクタールに達し、パンダの救護・科学研究・繁殖など各機能を一体化させた総合基地となっている。基地内には、パンダの飼育舎から病院、屋外活動場、見学用通路、展望テラスなどの施設が設けられている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月8日

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