2017年4月24日  
 

中日対訳健康知恵袋 企画集 北京のお気に入り

ホーム新着経済社会政治科学中日カルチャー特集コメント　評論写真動画過去の記事
中国における日本企業経済用語集中国投資情報企業自動車不動産金融家電IT・通信資源
中国の夢あつまれ！中国の日本人
指導者関連報道外交部記者会見鍾声国際論評望海楼評論共産党ニュース
宇宙開発月探査資源・能源電子・通信科学調査原子力
中国メディアが見る日本外国人が見る中国
芸能スクープ映画祭映画速報
特集企画在中日本人の記録番組：中国と共に生きるニュースエクスプレス
週間！深読み「日本」人民日報評論コラム「望海楼」人民日報鍾声国際論評
Apple新浪ツイッターFBLINE微信RSS
人民網日本語版>>カルチャー

北京国際映画祭受賞結果発表　范偉が最優秀男優賞受賞

人民網日本語版　2017年04月24日16:29

張芸謀（チャン・イーモウ)監督（写真左）、ビレ・アウグスト監督（写真中央）、是枝裕和監督（写真右）が「天壇賞最優秀作品賞」受賞作を発表。史可（写真中央）と呉京（写真右）から「天壇賞最優秀助演女優賞」を授賞された映画「Luka」。 映画「House of Others」に「天壇賞最優秀撮影賞」を授賞するラドゥ・ジュデ監督（写真右）と趙小丁監督（写真中央）。映画「The Death and Life of Otto Bloom」に「天壇賞最優秀視覚効果賞」を授賞するPaolo Del Brocco（写真中央）と鈴木保奈美（写真左）。 受賞コメントを行う「天壇賞最優秀女優賞」を受賞した映画「The Sis」の主演女優・Golab Adineh。 張婉■（写真中央。■は女へんに亭）と段奕宏（写真右）から「天壇賞最優秀女優賞」を授賞される映画「The Sis」の主演女優・Golab Adineh。
pre
next

第7回北京国際映画祭の閉幕式及び授賞式が北京市懐柔区国家中影デジタル製作基地で行われ、コンペティション部門「天壇賞」10部門の受賞結果が発表された。またレッドカーペットには、イタリア人女優のモニカ・ベルッチ、日本人女優の鈴木保奈美、台湾地区の女優の林志玲（リン・チーリン）、中国人俳優の段奕宏、中国人女優の張子楓、殷桃などの有名俳優たちが登場した。人民網が伝えた。

グルジア映画の「Luka」は最優秀作品賞、最優秀助演女優賞の2部門で受賞し、今回の映画祭で最多受賞作品となった。中国映画の「不成問題的問題（Mr. No Problem）」は最優秀脚本賞を受賞し、主演俳優の范偉がこの作品で最優秀男優賞を受賞した。このほか、イラン映画の「The Sis」に出演した主演女優のGolab Adinehは最優秀女優賞を受賞し、グルジア・ロシア・スペイン・クロアチアの合作映画の「House of Others」のRusudan Glurjidze監督が最優秀監督賞を受賞した。（編集YK）

「人民網日本語版」2017年4月24日

人民網日本語版LINE公式アカウント開設人民網日本語版LINE公式アカウント開設

関連記事

图片列表

コメント

おすすめ