調査：韓国料理の認知度・満足度は日本人が最低

韩国饮食业一项调查显示，外国消费者中，日本人对韩餐认知度和满意度最低。

韓国飲食業界の調査から、外国人消費者のうち、韓国料理に対する認知度と満足度が最も低かったのは日本人であることが判明した。

韩联社报道，韩食推广协会2017年9月29日至10月20日在线调查了生活在韩国以外的10座大城市的6000名外国人，发现外国人对韩餐的认知度平均为64.1%，其中日本人最低，为32.8%；东南亚人最高，达80%。另外，日本人对韩餐的满意度也最低，约为54.2%，东南亚人和美国人则以88.6%和88.4%的满意度分列前两位。

韓国聯合ニュースの報道によると、韓食振興協会は、2017年9月29日から10月20日まで、韓国以外の大都市10都市で暮らす外国人6千人を対象としたオンライン調査を実施した。調査の結果、韓国料理に対する外国人の認知度は平均64.1％で、うち日本人が最低で32.8％だった。東南アジア諸国の認知度が最も高く80％。このほか、韓国料理に対する満足度についても、日本人は最も低く約54.2％。満足度トップは東南アジア人（88.6％）、第2位は米国人（88.4％）だった。