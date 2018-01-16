北京ネット産業　17年の平均月収は1.33万元

一份由BOSS直聘发布的《2017互联网人才趋势白皮书》显示，互联网人才薪酬较高，AI人才身价暴涨。白皮书显示，2017年，互联网行业平均招聘薪酬达到1.06万元，同比上升3.1%。从公司融资阶段来看，处在起步阶段的天使轮公司平均招聘薪资最低，为9063元。D轮及以上公司（含上市企业）平均招聘薪酬达到13901元，BAT、滴滴、美团点评等超级大厂开出的薪资可达到早期创业公司的两倍。

就職情報サイト・BOSS直聘がこのほど発表した「2017年インターネット人材情勢白書」によると、インターネット関連の人材は報酬が高く、人工知能（AI）関連の人材は「賃金が高騰」しているという。17年のネット産業の平均提示賃金（月収ベース）は1万600元（1元は約17.2円）に上り、前年比3.1％上昇した。企業の資金調達段階でみると、創業期にあるエンジェルラウンドの企業は平均提示賃金が最も低く9063元にとどまり、Dラウンド以上の企業（上場企業を含む）は1万3901元に達した。BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）、滴滴出行、美団点評などの大手企業の打ち出す賃金は創業初期のベンチャー企業の2倍に達した。

同时，一线城市的招聘薪酬持续保持在高位。北京凭借区位优势和互联网创业中心地位，平均月薪2017年达到1.33万元。紧随其后的是1.17万元的上海和1.10万元的深圳。在互联网下沉的二线城市70%以上地区整体招聘月薪在7000-8000元之间。

一線都市の提示賃金が引き続き高水準を保った。北京は地理的な優位性とネットベンチャーの中心的役割を備えていることから、平均月収が17年は1万3300元に達した。そのすぐ後に上海の1万1700元と深センの1万1千元が続いた。ネットが定着した二線都市では、70％以上の地域で提示賃金が7千～8千元になった。