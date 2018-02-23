春節旅行は質・個性を重視　海外は平均10万円超

同程国旅与同程艺龙今天联合发布的《2018春节黄金周旅游与出行消费盘点》显示，今年春节期间，出境游、国内游及周边游等细分市场出游人次再创新高，居民旅游消费需求层次进一步提升，人均花费水平再上新台阶，品质化、个性化旅游产品需求旺盛。

旅行予約サイトの同程旅遊と同程芸竜がこのほど共同で発表した報告書「2018年春節連休期間の旅行・外出消費の総点検」をみると、今年の春節（旧正月、今年は2月16日）連休期間には、海外旅行、国内旅行、近場の旅行と市場が細分化する中で各スタイルの旅行者数（のべ人数）がいずれも過去最高を更新し、旅行消費ニーズのレベルがさらに上昇し、一人あたり平均消費水準も新たな段階に突入し、品質や個性を重視する旅行商品に大きなニーズがあったことがわかる。

盘点指出，无论是出游人数，还是玩法，庞大的周边休闲度假都是整个春节黄金周旅游消费的主角。全国各大城市的新式庙会、城市近郊的度假区依然是今年春节周边休闲度假最红火的细分领域。

同報告書は、「旅行者数の点でも旅行の内容の点でも、近場のレジャー・リゾートという広大な市場が春節連休の旅行消費全体の中で主役を演じた。全国各大都市の新スタイルの縁日と都市近郊のリゾートエリアが、今年も近場レジャー・リゾートの細分化された市場の中で最も人気を集めた」と指摘した。

盘点显示，在玩法方面，高铁游、定制游、小包团、自驾游等均深受欢迎。旅游消费水平上，游客用于购买旅游产品(交通、住宿、线路等)的人均支出接近4000元，相比往年进一步提高。

同報告書によると、「旅行の内容をみると、高速鉄道旅行、オーダーメイド旅行、小規模ツアー、ドライブ旅行が特に人気になっている。旅行消費水準をみると、旅行者の旅行商品（交通、ホテル、路線など）購入のための一人あたり平均支出は4千元（1元は約16.9円）に上り、例年よりさらに増加した」という。

出游品质的提高不仅体现在人均花费水平上，还表现在线路、目的地的选择上。除了交通、住宿等“硬件”消费水平有明显提升外，游客在线路的选择上不再只盯着热门目的地，而是对一些相对小众的目的地兴趣大增，同时对于线路附带的服务、导游水平、餐食及行程安排等均提出了更高的要求。部分出游经历丰富的消费者越来越倾向于“大众目的地深度游，小众目的地个性游”，多元化需求趋势明显。

旅行の質の向上ぶりは、一人あたり平均支出水準に体現されただけでなく、路線や目的地の選択にも反映されている。交通やホテルといった「ハードウェア」の消費水準の大幅な上昇にとどまらず、路線の選択が人気の高い目的地ばかりではなくなり、これまであまり人の行かなかった目的地への関心が高まったと同時に、路線に付随するサービス、ガイドの水準、レストラン、日程の組み方などについてもより高い要求が出されるようになった。海外旅行経験が豊富な消費者の一部は、「みんなが行く目的地では旅を深く味わい、人があまり行かない目的地では個性を重視した旅を楽しむ」傾向が明らかで、ニーズ多様化の傾向もはっきりと見て取れる。

与此同时，近年来，到海外旅游过年已成为城市居民的时尚之选。同程国旅的数据显示，今年春节黄金周期间出境游的人均花费水平超6000元。

これと同時に、最近は海外での年越しが都市住民の間でトレンドになっている。同程旅遊のまとめたデータによれば、今年の春節連休期間の海外旅行の一人あたり平均支出は6千元を超えたという。