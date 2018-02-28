時速400キロ以上のスマート高速鉄道が間もなく実現へ

“正在开发400公里时速的变轨距列车、600公里时速的下一代磁浮列车也在进行研究，以后旅客坐进我们的高铁，感觉就会像进入家庭影院一样舒服……”在国务院新闻办公室26日召开的新闻发布会上，中国工程院院士丁荣军向记者描绘了这样一幅“未来高铁”的“畅想图”。

国務院新聞弁公室が26日に開いた記者会見において、中国工程院の丁栄軍氏は記者に対して、「現在、時速400キロの軌間可変列車の開発と時速600キロの次世代リニア列車の研究が進められている。旅客は高速鉄道でホームシアターのような快適さを体験できるようになる」とし、高速鉄道の未来のビジョンを示した。

人均能耗比“和谐号”降低17％、84％的技术标准按照中国标准生产、1000多项发明专利构成技术体系……丁荣军介绍，目前我国在高铁领域的研究正驶入创新的“无人区”。

1人平均エネルギー消費量が「和諧号」と比べ17％低下し、技術標準の84％が、中国標準に基づいた生産となっているほか、1000件以上の発明特許が、技術体制を構築するといったように、丁氏によると、中国の高速鉄道分野の研究は、前人未到の革新分野に歩みを進めようとしている。

“现在大家坐上‘复兴号’，不仅更宽敞明亮舒适、速度更快，在车上打电话的信号也更好了，这些都是能感受到的变化。”丁荣军说，“我们正在研究怎么接入媒体，让视频也能到车上去。”

丁氏は、「復興号に乗車すると、広々として明るく快適なだけでなく、よりスピーディになっており、さらには車内で通話する際にもその電波がより良くなったことが感じられると思う。これらはいずれも実感できる変化。我々は現在メディアを導入し、車内で動画も見れるようにするための研究を進めている」とした。

当中国高铁遇见“人工智能”，科技感十足的智能高铁正加速驶来。“我们由原来跟随到现在并跑，不久的将来肯定可以引领。”丁荣军表示，未来还将在自动驾驶和无人驾驶等技术领域发力。

中国の高速鉄道がAI（人工知能）とコラボすることで、SF感満載のスマート高速鉄道の誕生が加速しつつある。丁氏は、「我々は従来の追随から現在の並走に至り、近い将来には間違いなくリードできる。将来的には自動運転などの技術分野に注力する」とした。