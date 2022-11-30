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政治
江沢民元国家主席が死去
人民網日本語版
2022年11月30日17:34
中国の江沢民元国家主席が30日午後0時13分（日本時間同1時13分）、白血病と多臓器不全のため上海で死去した。96歳だった。
新華網日本語より 2022年11月30日
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