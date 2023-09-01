第11回全国帰国華僑・華僑家族代表大会が北京で開幕　習近平氏ら党・国家指導者が祝賀

第11回全国帰国華僑・華僑家族代表大会が8月31日午前、北京の人民大会堂で開幕した。 習近平、李強、趙楽際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、韓正の各氏ら党と国家の指導者が祝賀に訪れ、李希氏が党中央を代表して挨拶した。新華社が伝えた。

李氏は「社会主義現代化強国を全面的に建設し、第2の百年奮闘目標を達成し、中国式現代化によって中華民族の偉大な復興を全面的に推進することは、党の中心任務であり、その実現には国内外の中華民族が共に努力することも必要だ。帰国華僑・華僑家族や海外在住中国人が、新たな発展構造の構築への助力、質の高い発展の促進においてより大きな行動を示し、確固たる中華民族共同体意識の確立と祖国統一の推進に一層貢献し、中華の優れた伝統文化の発揚、人類運命共同体構築の後押しにおいてより大きな役割を果たし、祖国と居住国の発展を促進する中で自らがより発展していくことを希望する」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2023年9月1日