2023国際「漢字縁」中国語スピーチコンテストが成功裏に閉幕
人民網日本語版 2023年09月15日14:09
中国人民対外友好協会が主催し、人民網と中国共産党晋城市党委員会、晋城市人民政府、山西皇城相府集団が共同で実施した2023国際「漢字縁」中国語スピーチコンテストの決勝戦が9月14日、山西省晋城市で成功裏に閉幕した。人民網が伝えた。
今年のコンテストは、6月のスタート以来、世界70ヶ国以上から3千人以上が参加登録を行った。そして1回戦と2回戦を勝ち抜いた10人（組）のファイナリストが決勝に臨んだ。
決勝の結果は以下の通り。
特等賞（1人）：Ojimmadu Raphael Ebubeさん（ナイジェリア）
1等賞（2人）：Sejoud Isam Mahir Hassanさん（スーダン）、Lydia Nduta Njorogeさん（ケニア）
2等賞（3人/組）：Kaleem Sajidさん（パキスタン）、Moses Arthur Baidooさん（ガーナ）、双子ペアのYasser Mahamad SenoussiさんとOusama Mahamad Senoussi Ahmadさん（チャド）
3等賞（4人）：Siniakov Andreiさん（ロシア）、Senyord Chanmalyさん（ラオス）、Oyungerel Gegeeさん（モンゴル）、Ratajczak Paulina Magdalenaさん（ポーランド）
（編集KM）
「人民網日本語版」2023年9月15日
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