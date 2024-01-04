李強総理、能登半島地震を受け岸田文雄首相にお見舞いの電報

李強総理は3日、日本の石川県能登地方で発生した地震について、岸田文雄首相にお見舞いの電報を送った。新華社が伝えた。

李総理は「貴国の石川県能登地方で強い地震が発生し、多くの死傷者と甚大な物的損害が出たことを知り驚いている。私は中国政府を代表して、亡くなられた方々に深い哀悼の意を表し、遺族に心からのお悔みを申し上げ、負傷された方々に心からのお見舞いの意を申し上げる。貴国政府の指導の下、被災地の方々は必ずや早期に困難を克服し、ふるさとを再建するものと信じる。中国として、日本側の地震救助に必要な支援を行いたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年1月4日