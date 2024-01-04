中国、日本の地震救助に必要な支援提供の意向

外交部（外務省）の3日の定例記者会見で、汪文斌報道官が日本の能登半島地震に関する質問に答えた。

【記者】1日に日本の石川県能登地方で地震が発生して以降、中国は日本に対する人道支援を行ったか。日本側から中国側に災害救助の支援要請はあったか。在日中国人の被災状況に関して、最新の情報はあるか。

【汪報道官】すでに中国は日本の石川県能登地方で発生した強い地震について、日本にお見舞いの意を表明した。我々は日本の地震救助活動に必要な支援を行いたい考えだ。現時点では、在日中国人に死傷者が出たとの報告はない。中国外交部と在日公館は引き続き被災状況を注視し、在日中国人に適時必要な助力をしていく。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年1月4日