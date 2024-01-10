王毅氏、中国外交の6つの断固たる選択を語る

王毅中共中央政治局委員（外交部長）は9日、「2023年の国際情勢と中国外交シンポジウム」で、「過去1年、人類の前途命運や世界の発展の方向に関わる重大な問題において、中国外交は常に歴史の正しい側、時代の進歩の側に立ち、実践と時間の検証に耐え得る決断をした。協力と対立のうち、断固として協力を選択した。団結と分断のうち、断固として団結を選択した。開放と閉鎖のうち、断固として開放を選択した。平和と戦争のうち、断固として平和を選択した。多国間主義と一国主義のうち、断固として多国間主義を選択した。正義と強権のうち、断固として正義を選択した」と述べた。外交部（外務省）ウェブサイトが伝えた。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年1月10日