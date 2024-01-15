新世代水上救助ロボット「イルカ3号」が発表

新世代水上救助の新製品である水上救助ロボット「イルカ3号」が12日、広東省珠海市で発表された。珠海雲洲智能科技股份有限公司は「イルカ3号」を広東省赤十字会など7つの救助機関に寄贈するとともに、共同で「生命智尚」公益計画を開始した。科学技術の力で救助の英雄の後ろ盾になる。科技日報が伝えた。

従来の製品と比べ新世代水上救助ロボットは体積が15％縮小し、速度が倍に上がり、航続距離が130％増えており、よりコンパクト・高速・高機能・スマートになっている。同ロボットはパワフルで、最大曳航能力は1トンに上り、突撃ボートの緊急時の動力源にでき、実測速度は7m/sで、救助の反応速度と救助効率を大幅に高めることになる。

同時に同製品はスマート化の程度が高く、事故発生時に水中に投じるだけで自動で電源がオンになり、姿勢を整えるようになり、人の手による電源オンを必要とせず、すぐに救助態勢に入ることができ、貴重な救助時間を極めて大きく節約できる。その2本のアンテナにより、水中に投入された瞬間に秒刻みの測位と方向測定を行い、救助活動に正確なナビゲーションを提供できる。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年1月15日