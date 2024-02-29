子供服産業の発展を力強く推進　浙江省湖州市織里鎮

浙江省湖州市織里鎮にある呉織里港税関監督管理作業所は、税関による監督管理・スマート倉庫管理・物流中継輸送・クラウドデータ管理を一体化した現代化監督管理エリアで、織里鎮の外資企業が「会社の玄関先」で「ワンストップ式」通関サービスを受けることで、子供服製品の輸出をスムーズに行えると同時に、周辺産業クラスタの連動発展もけん引している。新華網が伝えた。

長江デルタ経済圏の中心部にある浙江省湖州市織里鎮は、子供服の生産・販売で知られ、1万4千社以上の子供服企業が集まっている。子供服は、同鎮の筆頭主要産業であり、2023年、同鎮の子供服販売数は15億枚（セット）を上回り、全国の子供服販売数の3分の2を占めた。また、子供服の年間売上は800億元（1元は約20.8円）、オンラインによる売り上げは300億元を、それぞれ上回った。（編集KM）

「人民網日本語版」2024年2月29日