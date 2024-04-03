世界唯一の農作物遺伝資源重複保存バンクを訪ねて
人民網日本語版 2024年04月03日10:55
青海省西寧市に位置する（中国）国家農作物遺伝資源重複保存バンクで2日、青海大学農林科学院の侯万偉副研究員が-4°C中期バンクで保存されている種子を見せてくれた。同バンク（西寧）は世界で唯一、重複保存という形式で保存される農作物遺伝資源バンクで、種子の「ノアの方舟」と呼ばれる。中国新聞網が伝えた。
侯氏は、「国家農作物遺伝資源重複保存バンク（西寧）は今年まで50年間安定稼働している。2024年4月までに、食糧、綿、油、果物、野菜、茶、砂糖、草などの220種の作物の45万9228点、部レベル審査認定品種1万1705点の遺伝資源を保存している」と述べた。（編集YF）
「人民網日本語版」2024年4月3日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]