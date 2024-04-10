科学技術でトウモロコシの種まきをサポート 新疆・呼図壁
人民網日本語版 2024年04月10日15:20
|新疆維吾爾自治区昌吉回族自治州呼図壁県大豊鎮聯豊村の畑で9日、農家が北斗衛星測位システムを搭載した播種機を操縦し、事前に設定されたルートに従い均等なスピードで前進し、トウモロコシの種を撒きフィルターを張る様子（撮影・陶維明/写真著作権は人民図片が所有のため転載禁止）。
新疆維吾爾（ウイグル）自治区昌吉回族自治州呼図壁県は近年、農業の産業構造を持続的に最適化し、現地に適したトウモロコシ高密度栽培技術を積極的に推し進めている。スマート農業の発展に取り組み、食糧安全の基礎を固め続けながら、「全過程機械化＋総合農業サービス」という食糧生産の新たな道を歩んでいる。人民網が伝えた。（編集YF）
「人民網日本語版」2024年4月10日
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]