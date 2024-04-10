科学技術でトウモロコシの種まきをサポート　新疆・呼図壁

新疆維吾爾（ウイグル）自治区昌吉回族自治州呼図壁県は近年、農業の産業構造を持続的に最適化し、現地に適したトウモロコシ高密度栽培技術を積極的に推し進めている。スマート農業の発展に取り組み、食糧安全の基礎を固め続けながら、「全過程機械化＋総合農業サービス」という食糧生産の新たな道を歩んでいる。人民網が伝えた。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年4月10日