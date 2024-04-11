出荷シーズン迎えた湖北省潜江のザリガニ
人民網日本語版 2024年04月11日15:22
湖北省潜江市後湖管理区にある中国蝦谷ザリガニ取引センターでは4月9日、作業員が捕獲したばかりのザリガニを全国各地に出荷するため、仕分けや包装、車への積み込み作業を進めていた。江漢平原の奥地にある潜江市は、「中国のザリガニの里」と呼ばれており、「潜江ザリガニ」は、「国家地理標識保護産品」に登録されている。「潜江ザリガニ」はいま、出荷シーズン迎えており、新鮮なザリガニの1日あたりの平均取引量は約800トンに上る。これらのザリガニは、コールドチェーン・ネットワークによって、14時間以内に中国全土の大・中都市600ヶ所以上に届けられる。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2024年4月11日
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