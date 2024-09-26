週間時事用語（合同結婚式、中度の高齢化、水源かん養など）

集体婚礼 jí tǐ hūn lǐ ：合同結婚式（ごうどうけっこんしき）

（中）9月22日，来自全国各省区市和港澳台地区的5100多对新人参与这场规模盛大的中式集体婚礼。

（日）9月22日、中国各地（各省・区・市、香港特別行政区、澳門特別行政区、台湾地区を含む）のカップル約5100組が盛大な中国式合同結婚式に参加した。

优化升级 yōu huà shēng jí ：最適化・高度化（さいてきか・こうどか）

（中）贵阳大数据交易所2015年成立，并在2021年进行优化升级，在全国率先探索数据要素市场培育。

（日）貴陽ビッグデータ取引所は2015年に設立し、21年には最適化・高度化が行われ、全国に先駆けデータ要素市場の育成を模索してきた。

中度老龄化 zhōng dù lǎo líng huà ：中度の高齢化（ちゅうどのこうれいか）

（中）民政部数据显示，截至2023年底，我国60岁及以上老年人口达到2.97亿人、占比21.1%；65岁及以上老年人口2.17亿人、占比15.4%，已进入中度老龄化社会。

（日）中国民政部(省)のデータによると、2023年末の時点で、中国の60歳以上の高齢者人口は2億9700万人となり、総人口に占める割合は21.1％に達した。また65歳以上の高齢者人口は2億1700万人となり、総人口に占める割合は15.4％に達し、「中度の高齢化」社会に突入した。

水源涵养 shuǐ yuán hán yǎng ：水源かん養（すいげんかんよう）

（中）地处秦巴山区的陕西省汉中市宁强县，是国家南水北调中线工程重要的水源涵养区。

（日）陝西省漢中市寧強県は秦嶺大巴山山間地帯に位置し、中国の「南水北調」（南方地域の水を北方地域に送り水不足を解消するプロジェクト）の中ルートプロジェクトにおける重要な水源かん養エリアである。

中试 zhōng shì ：パイロットテスト

（中）浙江将支持建设人形机器人产业链中试（中间试验的简称）平台、中试公共服务机构，提升工程开发、样品试制、数据模拟、工艺改进等能力。

（日）浙江省は人型ロボット産業チェーンパイロットテストプラットフォームやパイロットテスト公共サービス機関の建設を支持し、プロジェクト開発やサンプル試作、データシミュレーション、プロセス改良などの能力を高めていく。

码头 mǎ tóu ：埠頭（ふとう）

岸桥（岸边集装箱起重机）àn qiáo（àn biān jí zhuāng xiāng qǐ zhòng jī）：ガントリークレーン

（中） 渤海湾畔，码头上的岸桥、场桥、集装箱五彩斑斓，一片生机勃勃。

（日）渤海湾に面した埠頭には、ガントリークレーンや橋形クレーンが並び、カラフルなコンテナが山積みになっていて、活気に満ちている。

细菌战 xì jūn zhàn ：細菌戦（さいきんせん）

（中）为联合开展日本细菌战研究，日本学者、黑龙江外国语学院特聘教授松野诚也向侵华日军第七三一部队罪证陈列馆披露一份731部队新档案。

（日）日本の細菌戦に関する研究を共同で行う目的で、日本人学者で、黒竜江外国語学院の松野誠也特任教授は、中国侵略日本軍第七三一部隊罪証陳列館に対し、新たな文書を公開した。

网络安全 wǎng luò ān quán ：サイバーセキュリティ

（中）截至2024年6月，我国已有626所高校开设网络空间安全专业，网络安全专业教育在我国高等教育体系中逐渐占据重要位置。

（日）今年6月の時点で、中国ではすでに高等教育機関626校がサイバースペースセキュリティ学科を開設している。サイバーセキュリティを専門とする教育が現在、中国の高等教育体系において徐々に重要な位置を占めるようになっている。

恶意软件 è yì ruǎn jiàn ：マルウェア

安全事件 ān quán shì jiàn ：セキュリティインシデント

（中）虽然用户普遍认为Linux操作系统对恶意软件具有免疫力，但面对越来越多的恶意软件威胁，安全事件发生的频率不断上升，Linux系统也迫切需要采取强有力的保护措施。

（日）ユーザーは一般的にLinux系のOSがマルウェアに免疫力を備えていると考えているが、マルウェアの脅威が増え続け、セキュリティインシデントの発生頻度が上昇し続けており、Linuxも力強い保護措置の必要性が高まっている。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2024年9月26日

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