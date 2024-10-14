中国、初の再利用可能な回収式技術試験衛星の回収に成功

国家航天局によると、中国は11日午前10時39分に東風着陸場で、初の再利用可能な回収式技術試験衛星「実践19号」の回収に成功した。科技日報が伝えた。

衛星の植物及び微生物育種、自律制御・新技術検証試験、宇宙科学実験、社会福祉・文化クリエイティブなどの回収類ペイロードのすべてが順調に回収された。

実践19号は中国の第14次五カ年計画期間（2021－25年）の重要新技術試験衛星で、9月27日に酒泉衛星発射センターから打ち上げられた。今回の飛行試験は再利用、非破壊回収、高微小重力サポートなどの重要技術のブレイクスルーを実現し、次世代高性能再利用可能な回収式宇宙試験プラットフォームの各種技術指標を検証し、期待された試験効果を達成した。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年10月14日