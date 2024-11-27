週間時事用語（保税売店、単位互換、エンボディドAIロボットなど）

保税店 bǎo shuì diàn ：保税売店（ほぜいばいてん）

（中）位于湖北汉口车站的中欧班列进口商品保税店，涵盖食品、饮料、化妆品等多个品类，通过中欧班列（武汉）返程车运回国内。

（日）湖北省の漢口駅構内に設置されている国際定期貨物列車「中欧班列」の輸入商品を扱う保税売店では、食品や飲料品、化粧品など複数のジャンルの商品が販売されている。これらは中欧班列（武漢）の戻り列車で中国に運ばれている。

学分互认 xué fēn hù rèn ：単位互換（たんいごかん）

（中）近日，湖南省教育厅印发《岳麓山大学城高校学分互认、后勤共保、设施共用实施方案（试行）》，其中包含中南大学、湖南大学、湖南师范大学实施课程互选、学分互认、开展后勤共保、设施共用等内容。

（日）湖南省教育庁は最近、「岳麓山大学城の大学の単位互換、後方支援業務共同保障、施設共有実施案（試行）」を発表した。その中で中南大学、湖南大学、湖南師範大学は、授業科目の相互選択、単位互換、後方支援業務共同保障、施設共有などを実施し、展開することになっている。

具身智能机器人 jù shēn zhì néng jī qì rén ：エンボディドAIロボット

（中）11月20日，西安交通大学与西安优艾智合机器人科技有限公司宣布成立具身智能机器人研究院。

（日）11月20日、西安交通大学と西安優艾智合ロボット科技有限公司はエンボディドAIロボット研究院を設立すると発表した。

潮间带 cháo jiān dài ：潮間帯（ちょうかんたい）

滩涂tān tú ：干潟（ひがた）

（中）11月21日，江苏东台条子泥湿地，潮间带滩涂退潮后形成的沟壑犹如一片片海滨森林，美不胜收。

（日）江蘇省東台市の条子泥湿地では11月21日、潮間帯の干潟にできた無数の溝が、まるで海辺の森林のように見える美しい風景が広がっていた。

数码印花 shù mǎ yìn huā ：デジタルプリント

（中）规上泳装企业使用数字裁床、铺布机、数码印花等设备达到90%以上，部分企业还实现了泳装全流程管理。

（日）一定規模以上の水着メーカー（年売上高2000万元以上のメーカー）では、デジタル裁断機、デジタル延反機、デジタルプリントなどの設備の使用率が90％以上に上り、一部の企業は水着の全ての生産工程においてデジタル管理を実現している。

实名制 shí míng zhì ：実名制（じつめいせい）

（中）上海迪士尼度假区11月20日宣布，将于2024年12月23日起正式实行全新实名制购票政策。

（日）上海ディズニーリゾートは20日、今年12月23日から、新しい実名制のチケット購入ポリシーを導入すると発表した。

心脏骤停 xīn zàng zhòu tíng ：心停止（しんていし）

（中）世界羽联官网消息，世界羽联理事会对羽毛球赛事规则等进行了调整。新规明确指出，“在怀疑心脏骤停或疑似脑震荡并伴有昏迷的情况下，赛事医生可以不经裁判指示直接进入球场”。

（日）世界バドミントン連盟（BWF）の公式サイトの情報によると、BWF理事会は、バドミントン競技開催時のルールなどを調整した。「突然の心停止や脳しんとうが疑われ、かつ気を失っている場合、待機の医師は審判員の指示を受けなくても直接コートに入ることができる」という新ルールを明確に打ち出した。

中微子 zhōng wēi zǐ ：ニュートリノ

基本粒子 jī běn lì zǐ ：素粒子（そりゅうし）

（中）中微子，作为构成物质世界的基本粒子之一，不仅是宇宙中最古老、数量最多的物质粒子，还因质量极轻、运动速度接近光速，且几乎不与任何物质发生反应而极具神秘色彩。

（日）ニュートリノは物質世界を構成する素粒子の一つだ。宇宙で最も古くからあり、その数が最も多い物質粒子であるだけでなく、質量が極めて軽く、運動速度が光速に近く、しかもほぼ全ての物質と反応しない極めて神秘的な素粒子となっている。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2024年11月27日

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