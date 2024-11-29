2024年における中国での映画興行収入が400億元を突破
人民網日本語版 2024年11月29日16:35
2024年における中国での映画興行収入（前売りチケットを含む）が400億元（1元は約20.8円）を突破し、観客動員数も延べ9億人を超えた。2024年現在の興行収入トップ3は、「熱辣滾燙（YOLO）」が34.61億元、「飛馳人生2 （ペガサス2）」が33.99億元、「抓娃娃（Successor）」が33.28億元となっている。（編集SC）
「人民網日本語版」2024年11月29日
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