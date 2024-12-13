週間時事用語（ダイヤ、トランジットビザ免除措置、新型エネルギー貯蔵など）

列车运行图 liè chē yùn xíng tú ：ダイヤ

（中）12月10日，京津城际实施新的列车运行图，优化京津两地早晚高峰列车开行方案。

（日）京津（北京-天津）都市間鉄道が12月10日、新ダイヤでの運行を開始し、北京・天津の朝晩のラッシュ時の列車運行プランを最適化している。

过境免签政策 guò jìng miǎn qiān zhèng cè ：トランジットビザ免除措置（トランジットビザめんじょそち）

（中）自中国实施144小时过境免签政策以来，越来越多的外国朋友来华观光旅游。

（日）中国が144時間のトランジットビザ免除措置を実施して以来、中国に旅行に来る外国人観光客がますます増えている。

新型储能 xīn xíng chǔ néng ：新型エネルギー貯蔵（しんがたエネルギーちょぞう）

（中）力争到2027年，北京新型储能技术创新和产业水平稳居国内前列。

（日）2027年までに北京市の新型エネルギー貯蔵技術イノベーションと産業水準を全国トップレベルにすることを目指す。

搪瓷盆 táng cí pén ：ホーローボウル

库存 kù cún ：ストック、在庫（ざいこ）

（中）营销部的工作人员称，搪瓷盆被草莓蛋糕带火后，该厂一年积累的库存一天就卖光了。

（日）マーケティング部のスタッフによると、ホーローボウル入りイチゴケーキの人気がきっかけで、1年かけてストックしておいたホーローボウルが1日で売り切れたという。

冬泳 dōng yǒng ：寒中水泳（かんちゅうすいえい）

（中）12月7日下午，国内千名冬泳选手在湖北宜昌横渡长江，挑战自我，展现冬泳运动的独特魅力与竞技精神。

（日）12月7日午後、中国各地から寒中水泳のスイマー約1000人が湖北省宜昌市に集まって長江を横断し、己に挑戦し、寒中水泳ならではの魅力と競技精神を披露した。

旅客周转量 lǚ kè zhōu zhuǎn liàng ：輸送人キロ（ゆそうじんキロ）

（中）今年1至11月份，全国铁路累计发送旅客40.08亿人次，年度旅客发送量首次突破40亿人次大关，创历史新高。我国铁路客运量、旅客周转量等主要旅客运输指标稳居世界首位。

（日）今年1－11月期、中国全土の鉄道利用者は延べ40億800万人に達した。年間利用者数が延べ40億人の大台を突破するのは初めてのことで、過去最多記録を更新した。中国の鉄道の利用者数や輸送人キロといった主要な旅客輸送指標は世界最多をキープしている。

数字囤积 shù zì tún jī ：データホーディング

（中）中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1001名受访者进行的一项调查显示，82.0%的受访者都有数字囤积的习惯。

（日）中国青年報社・社会調査センターが問巻網と共同で、1001人の男女を対象に実施した調査では、回答者の82.0％が「データホーディングの習慣がある」と感じていた。

上中下游产业链 shàng zhōng xià yóu chǎn yè liàn ：川上・川中・川下産業チェーン（かわかみ・かわなか・かわしもさんぎょうチェーン）

（中）第二届中国国际供应链促进博览会智能汽车链展馆内，集中展示汽车制造上中下游产业链创新集聚、创新协同发展。

（日）第2回中国国際サプライチェーン促進博覧会のスマートカーチェーン展示エリアには、自動車製造の川上・川中・川下産業チェーンのイノベーションの集積と協同発展が集中的に展示されている。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2024年12月13日

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