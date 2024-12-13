中央経済政策会議開催、習近平総書記が重要談話

中央経済政策会議が11、12両日に北京で開催され、習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）が会議で重要談話を発表した。新華社が伝えた。

習総書記は重要談話の中で2024年の経済政策を総括し、現在の経済情勢を分析したうえで、2025年の経済政策の方針を打ち出した。

会議では、「来年の経済政策を達成するには、『習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想』を指針とし、中国共産党第20回全国代表大会（第20回党大会）と中国共産党第20期中央委員会第2回全体会議（二中全会）及び第3回全体会議（三中全会）の精神を全面的に貫徹・実行し、『安定を維持しながら前進』という政策の総基調を堅持し、新たな発展理念を完全で正確かつ全面的に貫徹し、新たな発展構造の構築を加速し、質の高い発展を着実に推進し、さらに全面的に改革を深め、高水準の対外開放を拡大し、現代的産業システムを構築し、発展と安全をより良く統合的に計画し、より積極的で有為なマクロ政策を実施し、国内需要を拡大し、科学技術革新と産業革新の融合的発展を推進し、住宅市場と株式市場を落ち着かせ、重点分野におけるリスク及び外的な衝撃を防止・解消し、見通しを安定化させ、活力を引き出し、経済の持続的な回復・好転を後押しし、国民の生活水準を不断に高め、社会的調和・安定を維持し、第14次五カ年計画（2021～25年）の目標と任務を高い質で達成し、第15次五カ年計画（2025～29年）において良いスタートを切るための基礎を固める必要がある」との指摘が行われた。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年12月13日