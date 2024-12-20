彭麗媛夫人が澳門博物館を見学
人民網日本語版 2024年12月20日16:38
習近平国家主席の彭麗媛夫人は19日午前、賀一誠・澳門（マカオ）特別行政区行政長官の鄭素貞夫人の案内で、澳門博物館を見学した。新華社が伝えた。
彭夫人は同館所蔵の文化財を鑑賞し、澳門特区の歴史的変遷や中国と西洋の融合した建築物、産業、文化、生活などの状況を深く知るとともに、タイルアート「アズレージョ」や木彫りなど無形文化遺産の継承者と親しく交流した。
彭夫人は、展示を見終えたばかりの子ども達と博物館3階のロビーで感想を語り合った。また、文化クリエイティブ製品の展示を見学し、アーモンドビスケット作りに参加するなどした。彭夫人は「優れた伝統文化を継承し、国を愛し、澳門を愛する思いを大きく育て、知識や技能の学習に努め、澳門特区の建設と国家の発展に積極的に身を投じてほしい」と皆を激励した。（編集NA）
「人民網日本語版」2024年12月20日
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