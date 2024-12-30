中国、今年の再生可能エネルギー新規設備容量が3億kW超

中国のエネルギー安全保障能力及びグリーンで低炭素な発展水準が今年さらに上がり、80％以上のエネルギー自給率を保った。中国全土の再生可能エネルギー新規設備容量は3億キロワット（kW）以上で、すべての新規設備容量の85％以上を占めた。現在までの中国全土の風力発電設備容量は約5億1000万kW、太陽光発電設備容量は約8億4000万kWで、利用率は95％以上を維持。中国全土の水力総発電設備容量は約4億3500万kWで、うち揚水発電は約5700万kW。国家エネルギー局への取材で分かった。人民日報が伝えた。

今後は風力及び太陽光発電の開発と利用を強力に推進し、重要な水力発電プロジェクトの開発を積極的かつ着実に進め、揚水発電プロジェクトの計画と建設を秩序正しく推進する。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年12月30日