過去記事

多言語

人民網日本語版>>科学技術

中国、今年の再生可能エネルギー新規設備容量が3億kW超

人民網日本語版　2024年12月30日16:20

中国のエネルギー安全保障能力及びグリーンで低炭素な発展水準が今年さらに上がり、80％以上のエネルギー自給率を保った。中国全土の再生可能エネルギー新規設備容量は3億キロワット（kW）以上で、すべての新規設備容量の85％以上を占めた。現在までの中国全土の風力発電設備容量は約5億1000万kW、太陽光発電設備容量は約8億4000万kWで、利用率は95％以上を維持。中国全土の水力総発電設備容量は約4億3500万kWで、うち揚水発電は約5700万kW。国家エネルギー局への取材で分かった。人民日報が伝えた。

今後は風力及び太陽光発電の開発と利用を強力に推進し、重要な水力発電プロジェクトの開発を積極的かつ着実に進め、揚水発電プロジェクトの計画と建設を秩序正しく推進する。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年12月30日

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn