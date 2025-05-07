紹興柯橋春季紡績博覧会に各国のバイヤー集まる　浙江省

浙江省紹興市の紹興国際会展センターで6日、2025中国紹興柯橋国際紡績品表地・付属材料博覧会（春季）が開幕した。「グローバル、ファッショナブル、グリーン、ハイエンド」をテーマとし、4万平方メートルの展示面積に1900ヶ所の展示ブースを設置し、出展企業は700社以上となった。展示品は紡績素材、ファッションデザイン、衣料・服飾品、紡績機械、染色・仕上げ技術などの各分野を網羅している。人民網が伝えた。

同博覧会は世界の紡績サプライチェーンに焦点を絞り、20以上の域内外専門バイヤーチームを招き、そのグローバルな影響力をさらに高めた。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年5月7日