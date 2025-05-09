中露首脳が共同声明に署名
人民網日本語版 2025年05月09日09:41
習近平国家主席は現地時間8日午前、モスクワのクレムリンでロシアのプーチン大統領と会談を行った。会談後、両国首脳は「中国人民抗日戦争およびソ連の『大祖国戦争』勝利ならびに国連創設80周年を記念する、中露新時代の包括的な戦略的協力パートナーシップのさらなる深化に関する中華人民共和国とロシア連邦の共同声明」に署名した。
両国首脳は世界の戦略的安定、国際法の権威の擁護、バイオセキュリティ、投資保護、デジタル経済、検疫、映画協力などの分野に関する20件以上の二国間協力文書の交換に立ち会った。
両国首脳は、両国の関連当局に対し、合意に基づいて意思疎通と協力を強化し、実務協力を推進し、より多くの成果を成し遂げるよう指示した。
中国国際放送局（CRI）より 2025年5月9日
注目フォトニュース
関連記事
- 習近平国家主席が「中国人民抗日戦争及びソ連・大祖国戦争勝利80周年記念中露人的・文化的交流行事」に祝賀メッセージ
- 習近平国家主席の訪露と大祖国戦争勝利80周年記念式典出席について外交部報道官が説明
- 習近平国家主席がロシアのプーチン大統領主催の歓迎式典に出席
- 習近平国家主席がドイツ首相選出のメルツ氏に祝電
- 習近平国家主席がモスクワ到着 ロシア国賓訪問・大祖国戦争勝利80周年記念式典に出席へ
- 習近平国家主席がロシアを国賓訪問、ソ連の大祖国戦争勝利80周年記念行事に出席へ
- 習近平国家主席が特別機でモスクワ到着 露空軍の戦闘機が護衛
- 習近平国家主席がロシア紙で署名入り文章を発表
- 習近平国家主席がモスクワ到着 熱烈な歓迎を受ける
- 習近平国家主席とEU首脳が外交関係樹立50周年の祝電交換
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn