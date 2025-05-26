中国1-4月の新規設立外資系企業数、前年同期比12.1％増

中国商務部（省）が23日に発表した最新のデータによると、今年1-4月には全国で新規設立された外資系企業は前年同期比12.1％増の1万8832社に上り、実行ベース外資導入額（以下同）は同10.9％減の3207億8000万元（1元は約19.9円）だった。

産業別に見ると、1-4月の製造業における外資導入額は840億6000万元、サービス業は2312億5000万元。ハイテク産業は967億1000万元、そのうち電子商取引サービス業は同137％増、宇宙航空機器・設備製造業は同86.2％増、化学薬品製造業は同57.8％増、医療機器・器具製造業は同4.9％増だった。

投資元国・地域を見ると、ASEAN地域からの対中投資が同42.9％増加したほか、日本は同74.2％増、スイスは同68.4％増、英国は同54.6％増、韓国は同22.3％増、ドイツは同12.3％増だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年5月26日