2025・中国消費者金融指数が発表 ベスト3に上海・北京・重慶
人民網日本語版 2025年06月09日14:29
写真提供・重慶市委員会金融委員会弁公室
2025消費者金融エコ大会が6日に重慶市で開催された。大会の中で、シンクタンクの中国（深セン）総合開発研究院が作成した都市別の2025・中国消費者金融指数が発表され、総合水準で上海、北京、重慶がベスト3に入った。
同研究院の劉国宏副院長は、「2025・中国消費者金融指数の総合水準ベスト10には上から順に、上海、北京、重慶、深セン、広州、杭州、成都、蘇州、南京、済南が並んだ」と説明した。
このうち上海、北京、重慶の3都市は消費者金融の発展水準で際立った優位性を示し、他の項目でもベスト3をほぼ独占しており、中国国内の消費者金融分野でリーダー的な地位にあることがうかがえる。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年6月9日
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