中国1-5月の非金融分野対外直接投資、前年同期比2.3％増の616億ドル

商務部（省）は26日に定例記者会見を行い、同部の報道官が今年1-5月の対外投資協力の状況について説明した。

データによれば、今年1-5月には、中国の非金融分野の対外直接投資は前年同期比2.3％増の616億ドル（1ドルは約144.7円）で、「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国での非金融分野の対外直接投資は同20.8％増の155億2000万ドルだった。

同時に、同期には中国の対外請負工事の完成工事高が同5.4％増の619億4000万ドル、新規契約額が同13％増の986億8000万ドル。このうち中国企業の「一帯一路」共同建設国における対外請負工事の完成工事高は同3.9％増の505億9000万ドル、新規契約額は同20.7％増の849億3000万ドルだった。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年6月27日