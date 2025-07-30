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中国共産党第20期四中全会が10月に北京で開催へ

人民網日本語版　2025年07月30日15:15

中共中央政治局は30日に会議を開き、今年10月に北京で中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）を開催することを決定した。四中全会の主な議題は、中共中央政治局の中央委員会に対する活動報告、国民経済と社会発展の「第15次五カ年計画」策定に関する意見の討議。また、会議では現在の経済情勢を分析・検討し、下半期の経済政策方針を打ち出した。習近平総書記が会議の議長を務めた。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年7月30日

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