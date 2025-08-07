「中欧班列」東ルートの今年の運行本数が累計3千本突破

中国鉄路哈爾浜（ハルビン）局集団有限公司によると、国際定期貨物列車「中欧班列」東ルートの年初からの運行本数が累計3千本を突破し、輸送した貨物は30万TEU（20フィート標準コンテナ換算）に達して、中国全土の運行総数の26.6％を占めた。新華網が伝えた。

東ルートは、満州里・綏芬河・同江という3ヶ所の鉄道口岸（通関地）を経由する。現在、運行ルートは27本に増え、ポーランド・ドイツ・オランダなど14ヶ国をカバーし、中国国内では長沙・鄭州・成都など60以上の都市と繋がり、輸送貨物は、電子製品や軽工業・繊維製品、食料品・食用油など12カテゴリーに及ぶ。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年8月7日