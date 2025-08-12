ガザ空爆で記者5人死亡、外交部「記者への暴力行為を非難し、軍事行動の即時停止をイスラエルに促す」
人民網日本語版 2025年08月12日13:58
外交部（外務省）の林剣報道官が11日、イスラエルによるガザでの軍事行動について記者の質問に答えた。
【記者】報道によれば、北京時間11日未明、イスラエルは空爆によりアルジャジーラの記者5人を殺害した。イスラエルが大規模な軍事行動を開始して以来、すでに237人の記者が死亡している。中国はイスラエルの行動をどう評価するか。一部の国はガザ地区の難民を支援する措置を提案しているが、これは1948年のパレスチナ人大離散の歴史の再演を招く恐れがある。中国はパレスチナ人の歴史的悲劇が再び起こることを防ぐために措置を講じる考えがあるか。どのような努力を払うか。
【林報道官】我々は、紛争の中で命を落とした記者に哀悼の意を表する。中国は民間人を傷つける一切の行為に反対し、記者に対する暴力行為を強く非難する。中国はイスラエルに対して、直ちにガザ地区での軍事行動を停止し、人道物資の搬入を全面的に再開し、より大規模な人道的危機を防ぎ、緊迫した事態の早期沈静化を後押しするよう促す。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年8月12日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn