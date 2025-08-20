軍事パレードは約70分、45の方（梯）隊編成
人民網日本語版 2025年08月20日14:51
国務院新聞弁公室は20日の記者会見で、9月3日に行われる軍事パレードについて次のように説明した。
今回の軍事パレードは「閲兵式」と「分列式」の二段階で実施され、所要時間は約70分。45の方（梯）隊が編成される。
閲兵式の段階では、受閲部隊が長安街に布陣され、習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）による観閲を受ける。
分列式の段階では、空中護旗梯隊、徒歩方隊（正方形の隊列）、戦旗方隊、装備方隊、空中梯隊の順に天安門広場を通過する。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年8月20日
