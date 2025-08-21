習近平総書記が拉薩に到着　西蔵自治区成立60周年祝賀行事出席へ

習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）は8月20日昼、西蔵（チベット）自治区成立60周年祝賀行事に出席するため、中央代表団を率いて専用機で拉薩（ラサ）に到着した。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年8月21日