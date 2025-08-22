貴州省の大自然を上空から堪能できるパラモーターが大人気に

上空から自然の景色を見るというのはどんな体験だろうか？

貴州省の標高約2000メートルの位置にある野玉海スカイスポーツ体験スポットで、観光客の女性・金さんは、ヘルメットをかぶり、イヤーカップを装着し、シートベルトを締めると、風に乗って空に舞い上がっていった。

撮影・涂敏

約10キロのコースでは、玉舍国家森林公園や野鶏坪高原アウトドアスポーツ体験スポット、海坪彝（イ）族特色観光リゾートタウンの上空を次々と飛行し、山や川、湖、草原、森林、少数民族の特色ある建物などを存分に楽しむことができる。

金さんは、「下を見ると、景勝地全体がまるで広げられた山水画のように見えた。上空から自然の景色を見るのは素晴らしい。今回の飛行体験で、スカイスポーツの楽しさを存分に味わうことができた」と満足気に語っていた。

撮影・涂敏

撮影・涂敏

革新的な観光業態を打ち出すべく、六盤水野玉海国家級観光リゾートは今年6月末からパラモーターを導入し、観光客に「パノラマ式」の景色鑑賞や、独特な山地の上空飛行体験を提供している。スカイスポーツ体験スポットの責任者・王金剛さんは、「早朝は雲海、夕方は夕日を見ることができるなど、時間帯によっていろんな景色を楽しむことができる。パラモーターは大人気となっている」と話す。

素晴らしい自然の資源を活用して、貴州省は近年、「低空+観光」というスタイルを積極的に開拓し、「低空+」の業態を充実させている。また、スカイスポーツの全国大会や世界大会を企画することによって、「スカイスポーツを楽しめる場所」という貴州省のイメージをPRし、文化・スポーツ・観光が融合した新体験を充実させ続けている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月22日