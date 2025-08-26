軍事パレード航空梯団の4つの注目点

抗日戦争勝利80周年軍事パレードが近づいている。航空梯団によると、今回の軍事パレードに参加する航空梯団には、中国軍の合同作戦における主力航空部隊が含まれる。当日は陸軍・海軍・空軍の戦闘機が強大な陣容で天安門広場上空を低空飛行する。軍事パレードに参加する航空梯団には、大きな注目点が4つある。新華社が伝えた。

第1に、複数機種の新型機が初めて軍事パレードに登場する。戦闘機の多くは今回、軍事パレード初登場となる。特に一部の新型戦闘機は、中国軍の現役主力機種であり、高度化した戦争に対応する新鋭であり、戦略的装備である。

第2に、梯団の編成が体系的に統合されている。今回の軍事パレードにおける航空梯団は、作戦体系によって編成され、陸・海・空三軍の早期警戒・指揮、戦略輸送、対地攻撃など多領域の作戦部隊を網羅している。

第3に、代表的・象徴的部隊が参加する。一部の部隊は長い歴史があり、戦功が顕著であり、革命戦争期に創設された英雄模範部隊もあれば、新時代に雄飛する典型的代表部隊もある。

第4に、記念というテーマが際立っている。航空梯団は「歴史を銘記し、烈士を偲び、平和を大切にし、未来を切り拓く」というテーマに即し、旗やスローガンを掲げ、特定の数字をかたどった編隊飛行を行うことで、記念ムードを醸成する。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月26日