士気高まる抗日戦争勝利記念軍事パレードの訓練現場を訪ねて

一糸乱れぬ力強い動き！スローガンが高らかに響き渡る中、人民網の記者は9月3日に行われる軍事パレードの訓練現場に足を踏み入れ、受閲将兵の昂揚した精神と訓練の熱気を肌で感じた。

今年は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年にあたり、中国は盛大な記念行事を挙行する。9月3日午前には、北京の天安門広場で、軍事パレードを含む「中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会」を盛大に挙行し、習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）が重要な演説を行う。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月22日