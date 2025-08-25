中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、第3回総合リハーサルが成功裏に終了
人民網日本語版 2025年08月25日14:19
中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事プレスセンターによると、8月23日午後5時から24日午前5時にかけて、北京・天安門一帯で中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会の第3回総合リハーサルが実施された。新華社が伝えた。
今回のリハーサルは全過程・全要素を含む予行練習であり、記念大会に先立って行われる最終総合リハーサルとなる。記念大会式典（軍事パレードを含む）、移動、観衆の誘導、緊急事態対応などの全ての内容が盛り込まれており、各手順・各段階の連携と協調が重点的に検証された。これにより、本番の成功裏の開催に向けて堅固な基礎が築かれた。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年8月25日
注目フォトニュース
関連記事
- 「歴史を銘記し、未来に向かう」――抗日戦争勝利80周年記念交流会が名古屋で開催
- 中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、第1回総合リハーサルが成功裏に終了
- 軍事パレードは約70分、45の方（梯）隊編成
- 国務院新聞弁公室が記者会見 9月3日の軍事パレードに登場する兵器の特徴を説明
- 中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事、各国記者の取材を歓迎
- 中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、第2回総合リハーサルが成功裏に終了
- 士気高まる抗日戦争勝利記念軍事パレードの訓練現場を訪ねて
- 習近平国家主席、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で重要演説へ
- 9月3日の軍事パレードでは複数の「初」が実現
- 北京の天安門広場で9月3日に軍事パレード
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn