中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、第3回総合リハーサルが成功裏に終了

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事プレスセンターによると、8月23日午後5時から24日午前5時にかけて、北京・天安門一帯で中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会の第3回総合リハーサルが実施された。新華社が伝えた。

今回のリハーサルは全過程・全要素を含む予行練習であり、記念大会に先立って行われる最終総合リハーサルとなる。記念大会式典（軍事パレードを含む）、移動、観衆の誘導、緊急事態対応などの全ての内容が盛り込まれており、各手順・各段階の連携と協調が重点的に検証された。これにより、本番の成功裏の開催に向けて堅固な基礎が築かれた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月25日