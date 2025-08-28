過去記事

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事プレスセンターが報道関係者向け業務を開始

人民網日本語版　2025年08月28日14:43

記者会見ホール（撮影・蒋啓明）

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事プレスセンターは27日、報道関係者向けの業務を開始した。プレスセンターは北京梅地亜（メディア）センターホテルに設置され、記念行事を取材する国内外の記者に対し、取材許可証の手続き、取材の手配、通信・資料サービスの提供、取材に関する問い合わせへの対応を行う。中国新聞網が伝えた。（編集NA）

プレスセンターで取材する記者（撮影・蒋啓明）

「人民網日本語版」2025年8月28日

