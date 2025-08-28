プーチン氏、金正恩氏ら外国元首・政府首脳26人が抗戦勝利80周年記念行事出席へ
人民網日本語版 2025年08月28日11:24
中国の習近平国家主席の招待に応じて、外国の国家元首・政府首脳26人が中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事に出席する。出席者は、ロシアのプーチン大統領、朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（国務委員長）、カンボジアのシハモニ国王、ベトナムのルオン・クオン国家主席、ラオスのトンルン人民革命党書記長（国家主席）、インドネシアのプラボウォ大統領、マレーシアのアンワル首相、モンゴルのフレルスフ大統領、パキスタンのシャバズ・シャリフ首相、ネパールのオリ首相、モルディブのムイズ大統領、カザフスタンのトカエフ大統領、ウズベキスタンのミルジヨエフ大統領、タジキスタンのラフモン大統領、キルギスのジャパロフ大統領、トルクメニスタンのベルディムハメドフ大統領、ベラルーシのルカシェンコ大統領、アゼルバイジャンのアリエフ大統領、アルメニアのパシニャン首相、イランのペゼシュキアン大統領、コンゴ共和国のサス・ンゲソ大統領、ジンバブエのムナンガグワ大統領、セルビアのブチッチ大統領、スロバキアのフィツォ首相、キューバのディアスカネル共産党中央第一書記（大統領）、ミャンマーのミン・アウン・フライン大統領代行となっている。
中国政府の招待に応じて、一部の国の議長、副首相、ハイレベル代表、国際組織の責任者、元政府要人が記念行事に出席する。
また、中国は中国人民抗日戦争に貢献した外国人やその遺族を特別に招待した。ロシアや米国、英国、フランス、カナダなど14ヶ国から戦争貢献者やその遺族代表ら50人が招待を受けて行事に出席する。（編集AK）
「人民網日本語版」2025年8月28日
